Peeter Koppel: mina eelarvetasakaalu praegu üle ei tähtsustaks

Praktiliselt asume aga keskkonnas, kus aset on leidnud just see mainitud fiskaalvallatlemisfestival. See aga tähendab, et kuna pahandus on juba toimunud, siis tõenäoliselt ajab keskpank edaspidigi sellist monetaarpoliitikat, et fiskaalvallatlejad liiga suurde hätta ei satuks – noh, et pitsitab küll korralikult, kuid hing päris kinni ei jää.