Prognoos: töötus suureneb lähiajal, kuid hakkab peagi taas langema

Prognoosi kohaselt jätkuvad palgatõusid, sest spetsialistide seas on tööjõupuudus ja miinimumpalk on varasemast kõrgem. Alampalk tõusis alanud aastal 725 euroni. Tööpuudus on kõige suurem haridusvaldkonnas, ehituses, tööstustes ja IT-sektoris.