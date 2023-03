Ekspert hoiatab: soodne roheelekter võib Eestis unistuseks jääda

Roheenergia teema puhul on viimastel aastatel pandud rõhku tootmisvõimuse suurendamisele. Kuid ekspertide hinnangul on see vaid üks osa võrrandist.

«Eestisse rajatavad päikese- ja tuulepargid tõstavad toodangut, kuid tarbijad võivad odavamast elektrist suu puhtaks pühkida, juhul kui ei teki energiasalvestuse võimalusi,» leiab KPMG energiasektori juht Sten Aan.

«Mullu oli keskmine Nordpooli elektrihind Eestis 192 eurot megavatt-tunni kohta ehk ligi kuus korda kõrgem kui paari aasta eest. See pani energiasektori ettevõtted investeerima ning kui ainuüksi suuremate turuosaliste tulevikuarendused realiseeruvad, siis need mahud ületavad juba tänast Eesti elektritarbimist. Kuid tootmise lisandumisega suureneb paradoksaalsel moel hinna volatiilsus. Seda põhjusel, et päikese- ja tuuleelektri samaaegselt tootmisel tekib toodangu üleküllus, samas kui ebasoodsa ilma puhul kuivab tootmine kokku. See kõik toob kaasa hinnakõikumised, millest kõige äärmuslikum oli 4000 eurot/MWh 17. augustil 2022,» ütles Aan.

Aani sõnul kõigub tuuleparkide toodangumaht aasta lõikes ning tuulevaikus võib esineda mitu päeva järjest. Päikeseparkidel on hooajalisus veelgi suurem, sest 80–90 protsenti energiast toodavad nad märtsist septembrini ning seda vaid päevasel ajal. «Seetõttu on elektri hinna tasakaalustamiseks ja ühtlustamiseks vajalik toodangu nihutamine, tuuleparkide puhul päevade lõikes ja päikeseparkide puhul tundide lõikes. Taastuvenergia tootmine tuleb ühildada energiasalvestusega, seda nii lühiajaliselt kui ka pikemaajaliselt,» rõhutas Aan.

Brittide kogemus: ületootmine tõstab elektrihinda