Majanduslikes raskustes on veerand eestimaalastest

Veebruaris tundis majanduslikke toimetulekuraskusi 24 protsenti eestimaalastest, detsembris oli see näitaja 27 protsenti ja septembris 30 protsenti, teatas riigikantselei. Enam on paranenud eestlaste majanduslik toimetulek – raskusi koges veebruaris 19 protsenti, detsembris 23 protsenti ja septembris 27 protsenti. Muudest rahvustest elanike majanduslik toimetulek on muutunud vähem, veebruaris ja detsembris oli näitaja 34 protsenti ja septembris 38 protsenti, kuid ka nende majanduslik ebakindlus tuleviku suhtes on märgatavalt vähenenud.