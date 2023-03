Eestis on hinnatõus täiesti käest ära: Tallinna Prismades maksab toit rohkem kui Helsingis

Ajaleht hoiatas, et Tallinnas ostlevad soomlased peavad olema ettevaatlikud. Enam ei saa eeldada, et toidukaup on automaatselt odavam kui Soomes, Eestis on toiduainete üldine hinnatase endiselt madalam kui Soomes, kuid selgelt väljendub see vaid Eestis valmistatud toodete puhul.

Samas tuleb hinnavõrdlustes arvestada, et Eestis on toidul kõrgem käibemaks kui põhjanaabritel. Soomes on see 14 protsenti, Eestis 20 protsenti.

Küll on väga halb see, et tunduvalt väiksemat palka teenivatel eestlastel tuleb nüüd üle-lahe-naabritega toidu eest maksta sarnast hinda. Kui Eestis on mediaanpalk ligi 1500 eurot, siis Soomes ligi 3400 eurot kuus. Näiteks Soome poemüüjad küsisid hiljutiste streikide ajal keskmise kuupalga tõusu üle 2000 euro. Eestis jäävad müüjate palgad pigem 1000 euro kanti.