Circle K näeb võimalust kütuste hinnatõusuks

Nädala jooksul liikus Brent toornafta hind maailmaturul vahemikus 82-86 USD/b. Hinda alandavaks teguriks oli Hiina madalam majanduskasvu ootus võrreldes prognoosidega. Hinda tõstis USA nafta pakkumise ja nõudluse suhe.

Samas tõdes Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi, et erinevad raportid näitavad, et globaalne naftatoodete nõudlus on kasvus. «Eelmise aastaga võrreldes on nõudlus päevas 2,3 miljoni barreli võrra kõrgem,» ütles Sassi. Tema sõnul mõjutavad analüütikute hinnaprognoose eelkõige Hiina taasavamine ning hirm USA ja Euroopa majanduslanguse ees. Sassi tõi välja, et toornafta Brent 2022. aasta keskmiseks hinnaks kujunes 101 dollarit barreli kohta, samas kui ootus tänavuseks aastaks on 86 dollarit barreli kohta.

Mootorikütuste hinda tõstvateks teguriteks on Sassi sõnul naftatoodete nõudluse kasv Aasias võrreldes eelmise aasta madala baasiga ja ebakindlus, et globaalselt ei suuda naftatoodete pakkumine nõudluse kasvuga sammu pidada. «Lisaks mõjutavad nafta valmistoodete tarneid rafineerimistehastest ja sadamatest pensionireformi vastased streigid Prantsusmaal,» ütles Sassi. Sassi tõi välja, et lähiajal mõjutavad mootorikütuste hinda ka kevadised hooldustööd Euroopa rafineerimistehastes.