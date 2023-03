Nõuded lakke: uus peen viis diskrimineerida tööotsijaid

Super Skypark T1 kaubanduskeskuses otsib koristajat, kelle tööülesanne on tagada meelelahutuskeskuse puhtus. Selleks sobib inimene, kes valdab heal tasemel eesti keelt: nõutud on B2 tase nii kõnes kui ka kirjas. Vene keele oskus on samal tasemel soovituslik.