Kinnisvarafirma: inimeste ostujulgus tuleb sel aastal tagasi

Endoveri juht Robert Laud ütles, et on näha, et nii ostjate kui arendajate julgus tuleb turule tagasi. «Meie prognoos on, et tehinguid ei lükata enam pikalt edasi, ostuotsuseid on hakatud julgemalt tegema. Ühelt poolt suurendab arenduste defitsiit nõudlust hea asukohaga kinnisvara järele. Teisalt on toimunud harjumine intressitõusu šokiga ja kuna palgad on jätkuvalt tõusuteel, siis kohanetakse kõrgemate pangalaenumaksetega,» kommenteeris Laud.