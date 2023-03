IMF: sõjal on laastav mõju Venemaa majandusele

Jaanuaris parandas IMF oma prognoosi Venemaa majandustulemuste kohta. Oma viimases prognoosis prognoosib IMF, et Venemaa väldib sel aastal majanduslangust ja kasvab 0,3 protsenti. Järgmisel aastal prognoositakse 2,1%-list kahanemist.

Oktoobris ennustas IMF Venemaale selle aasta majandustulemuseks 2,3%-list langust. IMFi prognoosid riigi selle aasta majandustulemuste kohta on tegelikult üha helgemad, mida aeglasemalt edeneb sõda.

Venemaa majandus on seega suutnud Lääne poolt kehtestatud karmide sanktsioonidega paremini kohaneda, kui alguses eeldati. Venemaa SKP kahanes eelmisel aastal riigi statistikaameti andmetel 2,1%.

Kristalina Georgieva sõnul on sõja mõju Venemaa majandusarengule pärast seda aastat siis üsna laastav. «Kui te vaatate meie prognoose keskpikas perspektiivis, siis näete, et Venemaa majandus kahaneb vähemalt 7%,» ütles Georgieva CNN-ile.

Tema sõnul süvenevad Venemaa majandusprobleemid ajapikku, sest töötajad lahkuvad riigist ja juurdepääs tehnoloogiale muutub Venemaal üha raskemaks. Pealegi on energiasanktsioonide mõju näha alles pikemas perspektiivis, sest osa varem Euroopasse mõeldud naftast võidakse sel aastal müüa mujale.

IMFi prognoosid Venemaa jaoks on sel aastal palju helgemad kui näiteks Maailmapanga ja OECD prognoosid, mis eeldavad sel aastal vastavalt 3,3% ja 5,6% suurust majanduslangust. Samuti on isegi Venemaa keskpank on prognoosinud sel aastal võimalikku 1%-list kokkutõmbumist.