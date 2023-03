Levits: Aserbaidžaanil on oluline osa Euroopa gaasitarnete mitmekesistamisel

Levits märkis, et Läti ja Aserbaidžaani majandussuhted on viimastel aastatel arenenud soodsas suunast. Läti on huvitatud tulevaste koostööväljavaadete uurimisest sellistes valdkondades nagu IT, nutienergia ja rohetehnoloogiad. Omaette koostöövaldkond on transport ja logistika. Läti president lisas, et rahvuslikul lennufirmal airBaltic on tänavu mais kavas taastada otselennud Riia ja Bakuu vahel.