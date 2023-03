Euroopa keskpanga juht lubas teha inflatsiooni ohjeldamiseks kõik vajamineva

«Kiire inflatsiooni peamised ohvrid on ebasoodsas olukorras olevad ja haavatavad inimesed… Me taastame hinnastabiilsuse ja teeme kõik selleks vajamineva… See olukord ei ole kena,» ütles Lagarde Genfis Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) tehtud pöördumises.

Lagarde märkis rahvusvahelise naistepäeva puhul korraldatud üritusel, et naised on nende seas, keda inflatsioon on enim mõjutanud. «Kõige madalamapalgalised on naised,» täpsustas ta.

EKP on alates mullu juulist tõstnud intressimäärasid enneolematus tempos, et taastada kaheprotsendiline inflatsioon.

Läinud nädalal ütles Lagarde, et intressimäärade tõstmine võib vajalik olla ka pärast oodatavat poole protsendipunktist intressitõusu sel kuul.