Euroopat tabas suur tomatipuudus, aga Eestil on üks salarelv

Euroopat on tabanud värske toidukriis, millest osa on enda tehtud. Paljudes riikides on poelettidelt kadunud harjumuspärased toiduained ning juba ähvardatakse uute hinnatõusudega. Põhjus on selles, et puu-ja juurviljakasvatajad mitmes eri riigis, kes muidu tervet Euroopat varustasid, on raskustesse sattunud.