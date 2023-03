Nissani krediidireitingust sai rämps

Täpsemalt langetas S&P Nissani reitingut ühe astme võrra tasemelt BBB- tasemele BB+. See tähendab, et varem investeerimisjärgu madalaimal tasemel olnud reitingust sai spekulatiivne reiting. Krediidireitingu alandamine võib tähendada, et osa investoreid peab Nissani võlakirjad maha müüma, kuna need ei vasta enam rahapaigutustele esitatud nõuetele.