Vene majandusteadlane: võtmesõna on tehnoloogiline pööre, muidu jäämegi tootma turvapatjadeta autosid

Kui eksport kasvas möödunud aastal hoogsalt, siis Euroopast Venemaale jõudnud kaubavoog kahanes 2021. aastaga võrreldes 38,1 protsenti, 55,2 miljardi euroni – see on madalaim näitaja alates 2005. aastast.

Samas rõhutas Ostapkovitš, et sanktsioonid, mis seati Venemaa-suunalisele ekspordile, avaldasid suurt mõju juba mullu. «Euroopa on olnud meie jaoks traditsiooniline tehnoloogiliste seadmete tarnija, varasemalt tuli sealt umbes 46-48 protsenti seadmetest. Seega pidurdasid sanktsioonid meie võimalusi tootmise moderniseerimiseks ja uuenduslike arenduste juurutamiseks. Autotööstus sai väga tugeva löögi - ettevõtete riigist lahkumise tulemusena langes autode tootmine enam kui 60 protsenti.»

Nendest kaotustest on väga raske üle saada, usub Ostapkovitš. «Peame sisenema Aasia turgudele ja arendama oma siseriiklikku tootmist. Kuid peate mõistma, et see on raske. Vajame aega ja raha ning mis kõige tähtsam – inimesi, kes suudaksid teha tehnoloogilise läbimurde,» rääkis majandusteadlane.

«Ja samal ajal ei saa majandust peatada; ajutiselt tuleb tootmist isegi veidi lihtsustada. Autotööstus on seda juba teinud: nad läksid üle turvapatjade ja ABS-ita autode tootmisele ja vähendasid keskkonnanõudeid Euro5-lt Euro 0-ini. Aga me peame püüdma siiski toota võrdväärseid analooge kaupadele, mida oleme sanktsioonide tõttu kaotanud. See on vajalik, et impordi asendamine ka päriselt õnnestuks,» ütles Ostapkovitši venelastele.