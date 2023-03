Elroni veebruarikuine reisijate arv tegi aastaga suure kasvu

Elroni müügijuht Ronnie Kongo märkis, et sõitjate arv on kasvanud kõikidel liinidel. «Jaanuari lõpu poole saime hakata sõitma uue tihedama sõiduplaani alusel ning see on kajastunud kohe ka reisijate arvus. Sõitjaid on rohkem kõikidel liinidel, kõige kiirem on aga tõus olnud Tartu, Narva ja Viljandi ekspressliinidel,» tõi ta pressiteates välja.