Ettevaatust, korteriomanikud: euribor ähvardab lisaks kodulaenu kallinemisele kaasa tuua veel ühe lisakulu

Kortermajade elanikud, kellel majad viimastel aastatel laenurahadega korda tehtud said, võivad peagi avastada, et nende remondifondi makse on kõrgemaks läinud. Seda põhjusel, et ka remondilaenud on valdavalt seotud euriboriga. Pangad kinnitavad, et praegu veel suurt probleemi pole, aga kindlasti peaks korteriühistud praegu laenumakseid uuesti läbi arvutama.