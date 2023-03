Riik tahab kehtestada gaasitarbijatele lisamaksu

Varumakse määra arvutamisel on EVK lähtunud terve 2023. aasta gaasitarbimise prognoosist, kuna varude keskuse hinnangul muutuks varumakse määr ebaproportsionaalselt kõrgeks, kui seda arvutada ainult kaheksa kuu alusel alates 1. maist kuni 31. detsembrini. Kui kaheksa kuuga kogutakse terve aasta varumakse määr, siis järgmise aasta varumakse määr oleks ettekogutud puhvri võrra madalam. See tähendab, et järgmisel aastal oleks varumakse määr madalam, kuid sellele järgneval aastal oleks see jällegi tunduvalt kõrgem, mis oleks gaasitarbijatele EVK hinnangul ebamugav.