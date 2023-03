Kaubanduskoda määrib mett enese mokale: hoidsime hullema ära

Kaubanduskoja tõi enda töövõiduna välja, et seadusesse ei lisandu kohustuslikke meetmeid ühekordselt kasutatavate plastist toidupakendite ja joogitopside vähendamiseks. Selle asemel jõustub pakendiseaduses muudatus, mille kohaselt peab pakendiettevõtja võtma kasutusele vajalikud meetmed, et vähendada ühekordselt kasutatavate plastist toidupakendite ja joogitopside tarbimist aastaks 2026 võrreldes 2023. aastaga. Seejuures ei ütle seadus, milliseid meetmeid ja millise ajakava kohaselt peab pakendiettevõtja rakendama. «Iga ettevõtja saab ise otsustada, kuidas täita 2026. aastaks seatud eesmärki,» rõõmustas kaubanduskoda.

Lisaks sidaldus eelnõu varasemas versioonis nõue, et pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa lõppkasutajale või tarbijale, on kohustatud jäätmevoost tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja - pakendijäätmeid. Koja hinnangul ei olnud see nõue piisavalt selge ja üheselt mõistetav, mistõttu oleks muudatus tekitanud segadust ja toonud pakendiettevõtjatele kaasa suuremad kulud ning oleks võinud põhjustada ka kohtuvaidlusi. «Koja vastuseisu tõttu jäi see punkt pakendiseadusesse lisamata,» teatati pressiteates.