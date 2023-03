Euroopa Liit loob gaasiostjate kartelli, hind börsil kukub kolinal

Euroopa Komisjoni asepresidendi Maroš Šefčoviči sõnul on ettevõtmise peamine eesmärk hoida gaasi hind suuremahuliste ostudega madalal. «Euroopa on gaasi eest palju rohkem maksnud kui näiteks USA ja Hiina. See peab muutuma, kui blokk soovib maailmaareenil konkurentsis püsida,» rõhutas Šefčovič. Tema hinnangul on nüüd, kus gaasi hind on tublisti langenud, ühishangete tegemine hõlpsam. Gaas on börsil mullu augusti tippudega võrreldes odavnenud juba kaheksa korda ja hinnalangus on viimastel nädalatel vaid kiirenenud.