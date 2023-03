Eesti Energia: energiahindu võib mõjutama hakata Hiina

«Järgmisele sügisele mõeldes lisab väheke optimismi Euroopa Komisjoni energiavoliniku Kadri Simsoni prognoos, et kütteperioodi lõpetab majandusliit gaasihoidlate keskmise täituvusega 50 protsendi juures. Mullu novembris ärgitas komisjon liikmesriike pingutama selle nimel, et hoidlates oleks 1. veebruariks vähemalt 45 protsenti gaasi järel. Täna on täituvus aga veel lausa 59 protsenti,» märkis Miller.

Ta lisas, et Simsoni sõnul on Venemaa energiasantaaž läbi kukkunud, sest ehkki tarned vähenesid 155 miljardilt kuuomeetrilt aastas 62 miljardi kuupmeetrini, on Euroopa toime tulnud. «Simson peab Euroopa energiajulgeolekut mitmes aspektis tugevamaks ja sõltuvust Venemaast väiksemaks, kui see oli aasta tagasi. Samas tuleb silmas pidada, et võidetud on alles esimene lahing. Euroopa peab endiselt tegema tõsiselt tööd selle nimel, et tarnete allikaid mitmekesistada, kasvatada taastuvenergia tootmist, vähendada energiatarbimist. Ning lõpuks peavad gaasihoidlad 1. novembriks olema taas 90 protsendi ulatuses täidetud, et uuele talvele vastu minna,» tõdes Miller.