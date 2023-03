Tippjuht Kai Realo avaldab kaks kriitilist teemat, mida senised valitsused on eiranud

Realo sõnul tuleks praeguse majanduse ja maksutulu kasvutempo juures eelarvedistsipliini parandada, mitte laenu- või maksukoormust tõsta. «Leiame, et laene ei tohi võtta püsikulude tõstmise eesmärgil, riigi kulutusi ei tohi tõsta aga ilma selge plaanita, kuidas riigi seniseid kulutusi on võimalik vähendada, et uusi kulusid katta,» teatas Realo, kes esindab lisaks oma tööandjale ka Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu.