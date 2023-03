Maksuamet kinnitab: muretsemiseks pole põhjust

Maksuamet on tagastanud 58 741 605 eurot enammakstud tulumaksu.

Inimesed, kes on varasematel aastatel saanud tulumaksu tagasi loetud päevade jooksul pärast tagastamise alustamist, on hämmingus tänavuse laekumise viibimise üle. Maksuamet kinnitab, et muretsemiseks pole põhjust.