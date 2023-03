Kaja Kallas: järgmise aasta riigieelarves tulevad kärped

«Kas eelarvet peab kokku tõmbama, mina isiklikult arvan, et jah, seda see tähendab. Et kõik ministrid uues valitsuses vaatavad oma valdkonna sisse, mida me teeme ja mida ei tee. Osa asju käib meil kaasa inertsist ja kui tulevad uued asjad juurde, siis ei vaadata, et võiks asjad hoopis ümber mängida,» rääkis Kallas.