Ettevõtja: uus valitsus võiks kodualuse maa maksustada

Vahter ei pea õigeks, et kodualuse maa maksuvabastus kehtib nii maja- kui ka korteriomanikele. Tema hinnangul on majaomanikel sageli suuremad rahalised võimalused ning seetõttu ei pruugi nad maksuvabastust tegelikult vajadagi.

Maamaks puudutab kõige enam majaomanikke, sest korterite puhul on see oluliselt väiksem. Kehtiva korra järgi peab maamaksu maksma siis, kui kinnisvara omanik seal ei ela. Vahter ütles, et tema elab Nõmmel eramajas ning oleks nõus ka ise maamaksu maksma, et riik ja linn saaksid maksuraha eest pakkuda paremaid avalikke teenuseid.