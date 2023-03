Tallinna lennujaam tunnistati Euroopa parimaks lennujaamaks

«Oleme auhinna üle äärmiselt rõõmsad. See on suur tunnustus ja pikaaegse pühendunud töö tulemus. Auhind kuulub sõna ostes mõttes igale Tallinna lennujaamas töötavale inimesele, sest reisijad annavad küsitluse raames tagasisidet enam kui 30 aspektile lennujaamas. See tähendab, et reisijad hindavad lennujaama saabumist, checki-ini, julgestuskontrolli, söögikohti, puhtust jne kuni lennujaamast lahkumiseni. Sellist tulemust ei saa teha mõne üksiku suurepärase inimesega - see tähendab, et iga lüli meie ketis peab olema suurepärane,» ütles Tallinna lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike.