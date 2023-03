Jätkuvad läbirääkimised hooldustöötajate palgatõusu üle

Leppe eesmärk on leppida kokku alammäär ööpäevaringse üldhooldusteenuse hooldustöötajate töötasu osas.

Minister Petersoni sõnul on oluline jätkata tööturu osapooltega arutelu hoolekandesektori palgaleppeni jõudmiseks. «Juulist jõustuva hooldereformiga võtab avalik sektor oma kanda hooldekodu kohatasust hoolduspersonali tööjõukulud. Seega on viimane aeg arutada kuidas saavutada õiglasem palgatase, mis aitaks hoida ka hooldekodudes töötajaid. Minu hinnangul on selleks parim võimalus tööturu osapoolte vaheline laiendatav kollektiivlepe või vähemalt hea tahte kokkulepe,» ütles minister Peterson.