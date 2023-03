Luminor: hinnatõus on uuesti hoo sisse saanud

Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks veebruaris võrreldes jaanuariga 0,6 protsenti ning võrreldes eelmise aasta veebruariga 17,6 protsenti. Mulluse veebruariga võrreldes olid kaubad 17,2 protsenti ja teenused 18,5 protsenti kallimad.

Uusküla märkis, et seejuures kallinesid eelmise poole aasta jooksul ehk mullu veebruarist augustini hinnad 16,1 protsenti, ent augustist tänavu veebruarini kasvasid hinnad vaid 1,3 protsenti. «Ka sesoonseid faktoreid arvestades on pilt enam-vähem sama – siis on tõusunumbrid esimese poolaasta jooksul 15 protsenti ja teise poolaasta jooksul 2,3 protsenti. Viimase poole aasta hinnatõus on olnud väiksem kui euroalal tervikuna, kus see oli 3,5 protsenti,» ütles ökonomist BNS-ile.

Eestimaalaste jaoks on tema sõnul aga väga hea uudis see, et reaalne sissetulek on Eestis poole aastaga kasvanud, ligikaudu 2,5 protsenti. «Neljandas kvartalis kasvasid palgad umbes 2,2 protsenti ja võib oodata sama suurt palga kasvu ka käesoleva aasta esimeses kvartalis, siis kokku palgatõus 4,5 protsenti ja reaalne sissetuleku kasv umbes 2 protsenti. Loomulikult on see jaotunud väga ebavõrdselt, sest kõigil töötajatel pole palka tõstetud ja intressitõusust tingitud kodulaenumaksed vähendavad tarbimiseks jäävat summat,» selgitas Uusküla.