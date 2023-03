SEB värbab ligi uut 100 töötajat

IT-personali suurendamise soov lähtub sellest, et järjest rohkem SEB kliente eelistab digilahendusi, sealhulgas kaugnõustamise teenust. Väga paljude era- ja äriklientide jaoks on erinevate pangateenuste kasutamine mobiili- või internetipanga vahendusel igapäevane normaalsus.

«Hea meel on tõdeda, et aasta algus on meil värbamiste osas olnud väga edukas.»

SEB siht on arendada uusi tooteid ja täiustada olemasolevaid, mistõttu soovib pank värvata teiste seas nii tarkvaraarendajaid, äriarendajaid, testijaid, UX disainereid kui ka tootejuhte. «Eelmisel aastal Baltimaades läbi viidud küsitlus näitas, et IT-valdkonna töötajate jaoks on kõige olulisem paindlik töökorraldus ning alles seejärel konkurentsivõimeline põhipalk. Samas on nende hulgas laialt levinud arusaam, et panganduse töökorraldus ei ole paindlik. Tegelikult paneme SEB-s olulist rõhku sellele, et pakkuda oma töötajatele paindlikku tööaega ja töökohta, sealhulgas hübriidtöö võimalust. Lisaks oleme viimastel aastatel digiarengu kiirendamiseks võtnud kasutusele agiilsed tööviisid, mis võimaldavad klientide vajadustele kiiremini ja paindlikumalt reageerida,» selgitas Pugal.