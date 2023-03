SEB värbab ligi sada uut töötajat

Küsitlus näitas, et IT-valdkonna töötajate jaoks on kõige olulisem paindlik töökorraldus ning alles seejärel konkurentsivõimeline põhipalk.

«Eelmisel aastal Baltimaades tehtud küsitlus näitas, et IT-valdkonna töötajate jaoks on kõige olulisem paindlik töökorraldus ning alles seejärel konkurentsivõimeline põhipalk. Samas on laialt levinud arusaam, et panganduse töökorraldus ei ole paindlik. Tegelikult paneme SEBs olulist rõhku sellele, et pakkuda oma töötajatele paindlikku tööaega ja töökohta, ka hübriidtöö võimalust,» selgitas Pugal.