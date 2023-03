Hollandi kasvuhooned leevendavad järgmisel kuul Euroopa köögiviljapuudust

Paremad ilmad, pikem päevavalgus ja madalamad energiahinnad on võimaldanud Hollandi kasvuhoonetel enne järgmise kuu saagikoristuse lähenemist taas täies mahus tegutseda, teatas tööstusharu Glastuinbouw Nederland. See peaks leevendama defitsiiti, mis on tühjendanud supermarketite riiuleid kogu Euroopas, vahendab Bloomberg.