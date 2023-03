GALERII ⟩ Täispuhutavad tankid ja raketid - Tšehhi firma valmistab peibutusrelvastust

Inflatechi tegevjuht Vojtech Fresser ei ütle, kas tema peibutussüsteeme kasutavad Ukraina väed, mis võitlevad Venemaa sissetungijate vastu, kuid ta ütles esmaspäeval, et tema äritegevus kasvas eelmisel aastal rohkem kui 30%. Ta loodab, et kasv jätkab kahekohalist kasvu veel vähemalt kolm kuni viis aastat.

Kuigi ta ei kommenteeri otseselt Ukraina toetamist, ütles ta: «Ma võin ette kujutada, et kui me tahame toetada partnerriiki, mis on hädas, saadame neile täispuhutavaid peibutisi. Või on tal need juba olemas, ja kui mitte, siis kindlasti saab ta need.»