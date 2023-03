Saksa Pank sai mullu kätte 2,7 miljonit euro väärtuses valeraha

«2022. aastal kasvas veidi valeraha hulk. Tõenäoliselt on see tingitud asjaolust, et eelneval kahel aastal kehtinud COVID-i piirangud on suures osas kaotatud ning sellised üritused nagu laadad ja jõuluturud, kus valitseb sularahaga maksmine, on muutunud sagedamaks,» ütles Bundesbanki juhatuse liige Burkhard Balz.