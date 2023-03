Tallinn plaanib reaalkooli juures arheoloogilisi uuringuid

Tegu on Tallinna vanalinna muinsuskaitse- ja all-linna kindlustuste ehitismälestise alaga. Arheoloogilised eeluuringud on näidanud, et kavandataval ehitusalal on säilinud uusaegsete linnakindlustustega seonduv kontreskarpmüür ja lisaks ka kindlustustest varasem kesk- ja varauusaegne kultuurkiht.