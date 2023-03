Tallinn plaanib Reaalkooli juurdeehitusel arheoloogilisi uuringuid

Tegu on Tallinna vanalinna muinsuskaitsealaga, mis on ühtlasi arheoloogiamälestis, ja Tallinna all-linna kindlustuste ehitismälestise alaga. Lähtuvalt arheoloogiliste eeluuringute tulemustest on kavandataval ehitusalal säilinud uusaegsete linnakindlustustega seonduv konstreskarpmüür ja sellest Estonia puiestee poole jääval alal lisaks ka kindlustustest varasem kesk- ja varauusaegne kultuurkiht. Kogu uuringuala on veidi üle 2000 ruutmeetri.