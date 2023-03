Heido Vitsur: hinnatõusu tõttu piiratakse kütuse ostmist

«Paraku võib aga arvata, et sellisele hädavajalike toimetulekukulude katteallikale ei saa pidevalt lootma jääda,» nentis Vitsur BNS-ile.

Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu jaanuaris 800 miljonit eurot, võrreldes 2022. aasta sama kuuga vähenes müügitulu püsivhindades 7 protsenti. Detsembriga võrreldes vähenes jaekaubandusettevõtete müügitulu jaanuaris 21 protsenti.

«Püsivhindades müügitulu vähenemine jaanuaris ei saanud olukorras, kus hinnatõus on olnud terve aasta stabiilselt umbes kaks korda suurem kui palgakasv, kellelegi üllatuseks olla. Üllatuseks ei saanud olla ka see, et jaekaubandusettevõtete müügitulu langus jäi paari protsendipunkti võrra madalamaks kui reaalpalga vähenemine, sest suurema sissetulekuga inimestel polnud vajadust oma kulutusi jaekaubanduses samas proportsioonis kärpida kui keskmisel tarbijal,» kommenteeris Vitsur.

Kiire kasv ei olnud jätkusuutlik

Kui aga jälgida jaekaubandusettevõtete müügitulu pikaajalist trendi, on tema sõnul näha, et COVID-i esimese aasta suletusele järgnenud aeg alates 2021. aasta hiliskevadest kuni 2022. aasta esimeste kuudeni oli viimase kümne aasta jooksul pretsedenditult kiire jaekaubanduse kasvu perioodiks. Selline kasv ei oleks saanud Vitsuri hinnangul ka teistsuguste tingimuste korral kauaks püsima jääda ning ta leiab, et korrektsioon mingis ulatuses oli loomulik.