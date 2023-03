Värske raport: palgalõhe hind maailmamajandusele on üüratu

Mida kõrgemale ametikohale liigutakse, seda suurem on sooline lõhe. Uuringu koostajad küsivad, kas see võiks põhjendatud olla oskuste ja teadmistega ehk kas naised tegelevad muu kui teadmiste omandamisega? Ja vastavad ka ise: vastupidi. Suuremas osas OECD riikides ning ka areneva majandusega riikides ületab 25–64-aastaste seas magistrikraadiga naiste osakaal meeste oma tuntavalt. Arenenud riikidest on Jaapanis ja Lõuna-Koreas magistrikraadiga meeste osakaal suurem, kuid seal on mängus ka teised tegurid, nagu näiteks ebapiisav lastehoid ning lapsepuhkus.