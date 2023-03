Regionaalhaigla tõi Maxima kauplustesse verekülmikud

«Meie eesmärk on panna ostupakkumisi otsivad inimesed mõtlema doonorlusele. Teisisõnu, kutsuda neid üles tulema annetama verd ja päästma seeläbi inimelusid,» kommenteeris ettevõtmise tagamaid regionaalhaigla hematoloogiakeskuse juhataja dr Mariken Ross. Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul on aastatega veredoonorite arv vähenemas. «Meil on vaja läheneda inimestele uue nurga alt, kõnetades neid ootamatus kohas ja ootamatul viisil,» märkis Lellep.