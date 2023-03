Air Baltic rendib Tallinna liinide teenindamiseks lisalennuki

«Vaatamata sellele, et pandeemia ja Ukraina sõja väljakutsed on endiselt mõjutamas lennundust, oleme stabiliseerumise teel. Tänu sellele kasvab ka reisijate arv ja üldine huvi reisimise vastu. Samal ajal on valdkond endiselt võitlemas selliste tehniliste väljakutsetega nagu varuosade tarneaegade pikenemised, mille tõttu vajame täiendavaid lennukeid, vältimaks lendude tühistamist,» kommenteeris lennufirma juhatuse esimees ja president Martin Gauss.