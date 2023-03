Telia kaotas veebruaris konkurentidele enim mobiilinumbreid

Tele2 on tulemust parandanud

Tänavu kahe kuuga on enim numbreid kaotanud Telia, 1471, vastupidiselt pikajalisele trendile on enim numbreid liitunud samas Tele2-ga, 822. Elisa on numbreid juurde saanud 757. Möödunud aastal kaotas enim mobiilinumbreid Tele2, mille mobiilivõrgust lahkus 5707 numbrit. Enim numbreid sai juurde Elisa, mille võrku liikus 6217 mobiilinumbrit, ning Telia võrgust lahkus lõppenud aastal 524 numbrit.