Kaupmehed: e-kaubanduse kasv jätkus ka pärast koroonapiirangute lõppu

Väädi sõnul on kaubandustrendid viimaste aastate jooksul palju muutnud ning on muutumas veelgi. «Võtame näiteks ehituskaubad. Kui veel mõni aeg tagasi ei kujutanud me ette, et ostame endale sobivad aknad, uksed või muud remondiks vajamineva e-poest ilma ehituspoodi külastamata, siis praegu on see täiesti võimalik ning ka väga populaarne,» lausus ta pressiteates.

Klemmer ja Väät selgitasid, et pandeemia tõttu kolisid veebi kõik poed seetõttu, et muud moodi ei olnud võimalik müügiga tegeleda, kuid e-kaubandussektori areng toimus juba enne seda ja piirangud andsid vaid tõuke asjade kiiremaks arenguks. «Inimeste teadlikkus, digitaalse kirjaoskuse suurenemine, interneti parem kättesaadavus, sissetulekute ja elatustaseme tõus on pannud inimesi hindama e-poodlemisega kaasnevat mugavust ja kiirust,» rääkis Mobire kommertsjuht.

Ta lisas, et veeb võimaldab tarbijal läbi töötada oluliselt rohkem informatsiooni kui erinevate poodide külastamine. «Kui rääkida näiteks autoturust, siis müügiesindustes saad sa infot enamasti ühe konkreetse automargi kohta. Erinevate markide võrdlemiseks pead külastama mitmeid erinevaid esindusi. Veebis on võimalik erinevaid automarke võrrelda vaid paariminutilise otsingu abiga,» märkis Klemmer.