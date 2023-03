Venemaa keelab uue seadusega välismaised sõnumirakendused

Venemaa side-, infotehnoloogia- ja massimeedia järelevalve föderaalteenistuse Roskomnadzori avaldatud keelunimekirja kuuluvad USA omanduses olevad Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat ja WhatsApp. Keelatud on ka Šveitsi krüpteeritud sõnumirakendus Threema, Dubais asuv Telegram, Jaapani Viber ja Hiina WeChat.

Kaks populaarset Ameerika rakendust on Venemaa valitsusasutustes ja muudes organisatsioonides jätkuvalt lubatud, milleks on Signal ja Zoom, kuigi neid võidakse tulevikus keelunimekirja lisada.

Piirangud on kehtestatud valitsusametnikele arvatavasti selleks, et vähendada võimalust, et tundlik teave jõuab Ukraina liitlasteni. USA eestvedamisel tegutsev luuretegevus on aeg-ajalt paljastanud Venemaa sõjaplaane, sealhulgas esialgset sissetungi, et vähendada Kremli strateegilist ja geopoliitilist eelist.