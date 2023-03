Roheline liikumine: USA kliimakahjulik gaas jõuab Leedu kaudu Eestisse

Frakitud gaas ehk kildagaas avaldab ülikahjulikku mõju nii kliimale kui ka kogukondadele, kus seda toodetakse. Frakkimine saastab joogivett ning toodab suurtes kogustes mürgist ja kohati isegi radioaktiivset saastevett. Frakkimine kahjustab sealsetes piirkondades elavate inimeste tervist – seda seostatakse terviseprobleemidega, nagu astma, raskendatud hingamine, peavalud, hingamisteede haigused ja vähk. Frakkimine on keskkonnaprobleemide põhjustamise tõttu paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides keelatud.

Kildagaasi ja naftat ammutatakse maakoorest frakkimise ehk kivimite hüdraulilise purustamise teel. Selleks et kiltkivi pooridesse kogunenud gaasi kätte saada, süstitakse kõrgsurve all horisontaalsetesse puuraukudesse vedelikku, mille tagajärjel kivid murenevad. See tehnika tagab ligipääsu 1,5–6 kilomeetri sügavusel maakoores ladestunud kildagaasile ja naftale.

Ühele frakkimisprojektile kulub 4–30 miljonit liitrit vett, millele lisatakse umbes 151 000 liitrit kemikaale. Viimaste hulgas leidub tuntud kantserogeene ja toksiine, nagu plii, uraan, elavhõbe, raadium, metanool, soolhape ja formaldehüüd ehk metanaal. Kogu protsess paiskab õhku märkimisväärse koguse metaani. Teadlased on ühel meelel, et hüdraulilise purustamise abil ammutatud kildagaasi kasvuhoonegaaside heitkogused on palju suuremad kui CO2 heitkogused tavalise maagaasi põletamisel.

Eesti Roheline Liikumine leiab, et fossiilne gaas, olenemata selle päritolust, ei ole Euroopa jaoks lahendus. EL-i eesmärk vabaneda Venemaa gaasist võiks olla suur võimalus kiirendada õiglast üleminekut. Kuigi veeldatud maagaasi ehk LNG impordi mitmekesistamine on ajutiselt vajalik, viib see tähelepanu kõrvale gaasitarbimise vähendamiselt, mis on Euroopa Liidu lähituleviku vältimatu vajadus ja eesmärk.

«Nii nagu tubakaettevõtteid ei kutsuta tervishoiualaste õigusaktide eelnõude koostamisele, ei tohiks anda nafta- ja gaasiettevõtetele sõnaõigust meie kliima kaitsmiseks vajalike õigusaktide väljatöötamisel,» kirjutab roheline liikumine enda postituses.