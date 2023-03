Toblerone pakend on varsti ilma Matterhornita

Šveits on rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud ja paljud Šveitsi päritolu tooteid peetakse tarbijate poolt kogu maailmas eriti kvaliteetseteks. Oma kaubamärgi kaitsmiseks on riigil eriline šveitsilikkuse määrus, mis võeti kasutusele 2017. aastal.

See reguleerib, kes tohib tooteid reklaamida Šveitsi sümbolitega, näiteks Šveitsi ristiga, aga ka muude riiklike sümbolitega. Tuntud Toblerone šokolaad ei kuulu varsti enam nende hulka, teatas kohalik ajaleht Aargauer Zeitung. USA kondiitritööstusettevõtte Mondelez pressiesindaja kinnitas kõnealust küsimust Šveitsi ringhäälingule SRF.

Kuna Tobleronet tootev ettevõte Mondelez kavatseb tulevikus toota šokolaadibrändi Slovakkias, ei saa seda enam nimetada Šveitsi šokolaadiks. Seetõttu kujundatakse alates suvest uus pakend, millel on ka uus logo ilma Matterhorni siluetita. Ettevõtte sõnul on sellel varsti moderniseeritud ja voolujooneline mägilogo, mis on kooskõlas geomeetrilise ja kolmnurkse esteetilise kujundusega.