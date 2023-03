Venemaa kavatseb kahjustatud Nord Streami torujuhtmed sulgeda

Reutersi andmetel on Venemaal kavas Euroopasse suunduvad kahjustatud Nord Streami torujuhtmed sulgeda, kuna nad ei plaani neid enam remontida. See on märk, et Moskva on loobunud Euroopast kui oma peamisest gaasiturust ja toetub nüüd suuresti Aasia ostjatele.

Eelmise aasta septembris lõhkusid plahvatused Nord Streami torujuhtmeid ja panid Läänemere lekkiva metaanigaasi tõttu mulisema. See katkestas Vene gaasi tarned mandrile ja süvendas halvavat energiakriisi, arvestades, et Moskva tarnis varem umbes 40 protsenti Euroopa maagaasist.

Kohe pärast katastroofi süüdistasid USA ja Euroopa ametnikud Venemaad jõhkra sabotaaži toimepanemises. Kuid Venemaa väidab, et nad ei lõhkunud gaasijuhtmeid, ja nõudis hiljuti USA-lt, et nad tõestaksid, et Washington ei olnud intsidendiga seotud.

Venemaa riigile kuuluv energiahiid Gazprom on öelnud, et tehniliselt on võimalik lõhutud torujuhtmeid parandada, kuid seda pole mõtet teha, kuna Moskva ei näe erilist lootust suhete parandamiseks läänega, sest viimane on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse kehtestanud riigi suhtes karmid sanktsioonid, ütlesid kaks asja lähedal seisvat allikat Reutersile.