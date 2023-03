Luubi all ⟩ Erakondade maksulubadused – teostamatud unistused

Enamiku lubaduste ühine joon: need viivad riigikassast raha välja. Loomulikult võib ka nii teha, kuid probleem on selles, et erakondade programmid ei seleta, kuidas kaduvate tulude asemele uusi leida. Ainus erand on sotsiaaldemokraatide valimisprogramm, kus maksukärbete kõrval on ka maksutõusud.