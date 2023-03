Tele2: riigi sideteenuse hange võimaldas kvalifitseeruda vaid Telial

Tele2 Eesti juhi Chris Robbinsi sõnul on kohtu otsus neile arusaadav, aga vaatama sellele jääb õhku küsimus poliitikakujundajatele, miks korraldatakse Eestis sideteenuste hankeid vastupidiselt riigihangete seaduse mõttele, mis peaks seisnema turul oleva konkurentsiolukorra ärakasutamisel maksumaksja jaoks parima kvaliteedi ja hinnaga teenuste või toodete soetamiseks?

«Superministeeriumi sideteenuste hange viidi läbi viisil, mis võimaldas sellele kvalifitseeruda ainult ühel pakkujal – Telial. Hanke teadlik ülesehitamine viisil, mis võimaldab diskvalifitseerida kõik pakkujad peale ühe ja sellel ühel ettevõttel mugavalt pakkuda kolm korda kõrgemat hinda kui konkurendid, on vastuolus riigihangete seaduse eesmärgi, mõtte ning avaliku huviga. Tulemuseks on hoopis see, et riik ja seeläbi maksumaksjad maksavad teenuse eest kolm korda rohkem kui vaja,» märkis Robbins.

Riigikohus jättis Tele2 esitatud kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata, millega lõppes kohtuvaidlus sideteenuse ühishanke korraldamise üle ning riigi sideteenuse pakkujana jätkab senise Tele2 asemel Telia.

Vaidlus kohtus käis selle üle, kas Riigi IT Keskus (RIT) kui hankija tegi õiguspärased otsused, kui tunnistas mittevastavaks Tele2 pakkumuse ning hankele vastavaks ja edukaks Telia pakkumuse. Kõik kohtuastmed leidsid, et RIT hankeotsused on õiguspärased ning Tele2 avalikult kommunikeeritud süüdistused hankija suunal olid alusetud.