Laupäeval langeb elektri börsihind alla 90 euro

Kõige kallim, 148,02 eurot megavatt-tunnist, on elektri börsihind laupäeva õhtul kell 19–20, kõige odavam aga varahommikul kell 5–6, mil hind langeb 25,56 eurole megavatt-tunnist.

Lätis ja Leedus maksab elekter laupäeval samuti 89,41 eurot megavatt-tunnist, Soomes on elekter Eestist aga 11,2 protsenti odavam, 79,44 eurot megavatt-tunnist. Kõige kallim elekter Nord Pooli süsteemis on laupäeval Prantsusmaal, kus hinnaks on keskmiselt 142,25 eurot megavatt-tunnist.