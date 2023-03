Inflatsiooni teine külg: raha voolab riigikassasse nagu murdu

Samas rõhutas Klaos, et riigi seisukohast ei ole praegu mitte mingit suurt probleemi paistmas, et raha otsa saaks – kulud saavad kaetud. Iseasi on see, kui uuel võimuliidul peaks lööma pähe, uusi seninägematuid kulutusi teha. Klaos nentis, et Eestis on kombeks poliitikutel kalkuleerida maksulaekumist nõnda, et rohkem raha tuleb tänu majanduskasvule. Majanduskasv on ka riigieelarvesse sisse kirjutatud. Aga kui ei kasva?

Maksutõusust ei taha praegu Eesti rahvas hinnatõusu valguses midagi teada, niigi pandi hiljuti juurde maamaksu tõusukoefitsent. Ka poliitikud hoidsid end valimiste eel maksutõusu-jutuga tagasi. «Kui vaadata juurde teiste riikide statistikat, siis maksukoormus on meil madal – 33 protsenti. Euroopa keskmine on 45 protsenti,« ütles Klaos. Samas: maksukoormus on madal ennekõike ettevõtete, mitte eraisiku tasemel. «Aga kui ettevõtteid maksustada, siis nad viiksid kapitali mujale,» arvas Klaos. On näiteks rida makse, mis mujal on, aga meil ei ole: automaks, varamaksud. Samas tõi ta välja, et küsimus ei ole Eesti jaoks siiski see, et maksuraha poleks, pigem tuleks aina enam mõelda sellele, kuhu see pannakse. Näiteks sihitud toetused laustoetuste asemel.