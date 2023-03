Rubla väärtus on sel aastal järsult kukkunud

Venemaa valuuta on alates detsembri algusest järk-järgult langedes kaotanud ligikaudu veerandi oma väärtusest. Kui eelmise aasta teises pooles sai ühe euro eest stabiilselt ligi 60 rubla, siis täna maksab üks euro juba 80 rubla. Dollari kursiks on 75 rubla.

Rubla väärtus langeb tänu uutele lääne sanktsioonidele ja Moskva kahanevatele energiatuludele. Samuti avaldavad suured sõjalised kulutused valuutale survet, kirjutas Financial Times.

«Kaubavood on muutunud rubla kursi liikumise peamiseks teguriks,» ütles BCS Global Marketsi peaökonomist Natalia Lavrova.

Rubla selle aasta languse põhjuseks on madalamad energiatulud, mis on tingitud lääne sanktsioonidest Venemaa naftaekspordile, sealhulgas ELi detsembris kehtestatud 60-dollarilise barreli hinna ülempiirist. Moskva müüb nüüd suure osa oma naftast Hiinale ja Indiale, kes nõuavad hinnasoodustust, eriti alates 5. veebruarist, mil G7 ja ELi sanktsioone laiendati Venemaa naftatoodetele.

Rubla langust pidurdab keskpank, kes müüb oma riiklikust investeerimisfondist Hiina valuuta renminbi osalusi vastavalt enda kehtestatud «eelarvereeglitele»: kui energiatulud on oodatust väiksemad, müüb pank vahe katteks fondi varasid.

Jaanuaris müüs Venemaa rahandusministeeriumi andmetel renminbisid 54,5 miljardi rubla eest ja plaanib seda summat veebruaris kolmekordistada. Kui see nii oleks, moodustaks see vähem kui 6 protsenti fondi kogu renminbi mahust, mis viitab sellele, et strateegiat saab mõnda aega säilitada.