Börsile pürgiv AirBaltic vähendas kahjumit

Ettevõtte ärikasum oli mullu 32 miljonit eurot, see on tunamulluse 56 miljoni euro suuruse kahjumiga võrredes oluline paranemine.

«Vaadates saabunud aastale, oleme täis jõudu ja energiat, et jätkata edukal kursil, mis aitab meil jõuda 2024. aastal avaliku aktsiaemissioonini,» ütles Gauss. «Meie põhieesmärgid jäävad muutmatuks ja me jätkame Baltikumis parima lennuühenduse tagamisega Euroopa ja maailma ärikeskustega, panustama reisijate rahulolusse ning piirkonna majandusarengusse.»

2021. aasta sügisel kinnitas Gauss, et paari aasta pärast on lennufirma aktsiad börsil. Toona suvel otsustas Läti valitsus lennufirma kapitali 90 miljoni euroga turgutada. 2020. aasta augustis lisas Läti valitsus ettevõtte aktsiakapitali 250 miljonit eurot, et aidata lennufirmal kriis üle elada. Riigiabi reeglid näevad aga ette, et saadud raha tuleb 5-7 aasta jooksul tagasi maksta. Sestap loodabki lennufirma avalikku aktsiamüüki kas selle aasta lõpus või järgmisel aastal.

Läti riigile kuulub 96,14% lennufirma aktsiakapitalist. Ülejäänud 3,86% kuulub Lars Thueseni firmale Aircraft Leasing 1 SIA.